Àṣírí tú! Ìlò ìyà ni wọ́n ń lo àwọn dókítà ọmọ Nàìjíríà tó ń lọ sí UK fún iṣẹ́

Nigba to wa nibẹ, o ni wakati mẹrinlelogun ni oun fi n ‘ṣiṣẹ’ loojọ fun ọsẹ kan gbako – to si ṣoro fun oun lati fi ọgba ileewosan silẹ nigba kọọkan. O ni bi igba ti oun wa ni ọgba ẹwọn ni iṣẹ ti oun n sẹ.

Taa lo n gba awọn dokita siṣẹ ni UK lati Naijiria?

Augustine sọ pe idunnu ko jẹ ki oun ka ilana ati ofin to de iṣẹ naa nigba ti wọn gba oun. Eyi ti ko jẹ ko ṣakiyesi pe awọn ilana wọn tako ofin ẹka eto ilera ni UK, paapaa ofin to tako ṣiṣe isẹ fun ọpọlọpọ wakati.

Lootọ ni ajọ ilera ni agbaye, WHO, tako eto gbigba ọpọ dokita ati nọọsi ṣiṣẹ lati awọn orilẹ-ede to ṣẹṣẹ n goke, ti wọn ko si ni oṣiṣẹ ilera to to.