Akẹ́kọ̀ọ́ India yọ póńpó tàwọn akẹ́kọ̀ọ́ adúláwọ̀, ìjọba kó akẹ́kọ̀ọ́ Nàíjíríà 86 pamọ́

ìṣẹ́jú 32 sẹ́yìn

Fasiti kan ni orilẹede India ni isẹlẹ naa ti waye.̀Ọjọ Aje ni fidio kan gba ori ayelujara, eyi to safihan bi wọn ṣe n fi igi ati orisirisi nkan ija mii lu awọn akẹkọọ náà. Bakan naa ni fidio ọhun safihan bi awọn akẹkọọ naa ṣe n sa asala fun ẹmi wọn. Alaga ajọ to n ri si ọrọ àwọn ọmọ Naijiria nilẹ okeere, Arabinrin Abike-Dabiri Erewa, sọ pe ọjọ́ Aiku ni iṣẹlẹ naa waye.

Akẹkọọ ọmọ Naijiria mẹrindinlaadọrun ni ileeṣẹ aṣoju Naijiria ni India ko pamọ nitori wahala naa

Ninu atẹjade kan to fi si oju opo Twitter rẹ, Dabiri-Erewa sọ pe ọjọ Abamẹta to kọja ni iṣẹlẹ naa waye lẹyin ede aiyede kan ni papa ìṣeré bọọlu.

Isẹlẹ naa si lo waye laarin awọn akẹkọọ to jẹ ọmọ Africa ati àwọn to jẹ India. O ni ọmọ Naijiria mẹrindinlaadọrun ni ileeṣẹ aṣoju Naijiria ni India ko pamọ nitori wahala naa. Arabinrin Erewa sọ pe ijọba India mu dá awọn aṣoju Naijiria loju pe aabo yoo wa fun awọn akẹ́kọ̀ọ́ naa. Eyi to mu ki wọn o pada si ile ẹ̀kọ́ wọn lọjọ Aiku. O ni lootọ ni awọn kan farapa, sugbọn iwadii ti n waye. Bakan naa lo sọ pe wọn jẹ ko ye ijọba India pe àwọn ni yoo jẹ́jọ́ ti nkan buruku ba fi sẹlẹ si ọmọ Naijiria kankan.

Ki lo se okunfa ikọlu ? 

Iroyin sọ pe ìkọlu naa waye ni papa ìṣeré Fasiti GD Goenka n'ilu Haryana, ti ko fi bẹẹ jina si New Delhi, olu ilu India. A gbọ pe awọn akẹkọọ fasiti naa to jẹ ọmọ Africa, ninu eyi ti Naijiria wa lara wọn, lo kọkọ n gba bọọlu lori papa naa. Sugbọn awọn akẹẹgbẹ wọn to jẹ ọmọ India sọ fun wọn pé ki wọn fi papa ìṣeré naa silẹ fun awọn nitori pe awọn ni ojulowo ẹgbẹ́ agbabọọlu fasiti naa. Ọ̀rọ̀ yii ni iroyin sọ pe o di ede aiyede, to fi di pe àwọn akẹkọọ ọmọ India bẹ̀rẹ̀ si kọlu àwọn ọmọ Africa. Àmọ́ BBC ko le fi idi iroyin naa mulẹ pe oun ni orisun ìkọlu ọhun.