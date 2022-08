Ṣé lóòtọ́ ni akẹ́kọ̀ọ́jáde fásitì Ibadan gbé $1m fún UCH?

wákàtí kan sẹ́yìn

Akẹkọọ imọ iṣegun nigba kan ri ni nile ẹkọ ẹkọṣẹ iṣegun fasiti ijọba apapọ to wa niluu Ibadan, College of Medicine, dokita Philip O. Ozuah, ti gbe miliọnu kan dọla kalẹ fun ile ẹkọ naa.

Tako iroyin to n lọ kaakiri ori ayelujara, ile ẹkọ College of Medicine, ti fasiti ilu Ibadan, UI, ni wọn gbe owo yii kalẹ fun, kii ṣe ile iwosan nla UCH ilu Ibadan.

O ni ojuṣe ijọba n lati ṣe awọn nnkan wọnyii amọ ijọba ko lowo lọwọ, eredi ree to fi ke si awọn akẹkọọjade naa lati dide iranlọwọ fun ile ẹkọ ọhun to jẹ orisun wọn.

Ta ni dokita Philip O. Ozuah?

Dokita Philip O. Ozuah jẹ ọkan lara awọn to kẹkọọ gboye nipa imọ iṣegun ni ile ẹkọ ẹkọṣẹ iṣegun, College of Medicine, to wa ni fasiti ilu Ibadan, UI.

Ọdun 1985 ni Ozuah jade nile ẹkọ naa ko to lọ kawe siwaju si niluu Carlifornia, nilẹ Amẹrika, lẹyin naa lo tun gboye ọmọwe nipa imọ iṣegun ni fasiti University of Nebraska-Lincoln, nilẹ Amẹrika.Oun ni alaṣẹ ati oludari ileeṣẹ Montefiore Medicine, to ni ajọṣepọ pẹlu ile ẹkọ Albert Einstein College of Medicine, nilẹ Amẹrika yii kan naa.Ṣáájú ni ìròyìn to ń jáde lórí ayélujára nípa ìròyìn ẹ̀bùn owó yìí sọ pé ojogbon Ogunbiyi ni adari koleeji tó ń kọ́ni ni imọ nípa ètò ìlera lọ tẹ́wọ́ gbà owó náà.