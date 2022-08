Ṣó tán! Àwọn ohun tí mo sọ pé yóò ṣelẹ̀, tẹ fi yọ mí nípò, ti ń ṣẹlẹ̀ báyìí - Sanusi

ìṣẹ́jú 24 sẹ́yìn

N kó kàbámọ̀, n kó si ní dẹkùn láti sọ̀rọ̀ lórí ipò tí Nàìjíríà wà - Lamido

Oríṣun àwòrán, others

Emir ìlu Kano nigba kan, Sanusi Lamido Sanusi ti ni oun ko ni dẹkun lati sọ ohun to yẹ lati mu atunto ba orilẹede Naijiria.

Sanusi, ẹni to jẹ Khalifah fun ijọ Tijaniyat lorilẹede Naijiria ṣo eleyi, nigba ti o darapọ mọ ijọ naa ni bi ere itage kan ti o dale e lori niluu Abuja.

Akọle ere itage naa ni “Emir Sanusi: Truth in Time”.

Nigba to n sọrọ nibi eto naa, Emir Sanusi ni oun ni ohun to tọ lati ṣe afikun si idagbasoke Naijiria nitori oun ni iriri to peye ati pe oun ti sin ilu fun ọjọ pipẹ.