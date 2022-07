Bí ìsẹ̀lẹ̀ obìnrin tó jí ọmọ jòjòlò ọjọ́ mẹ́ta gbé ní Ibadan ṣe ṣẹlẹ̀ nìyíí

Ileeṣẹ ọlọpaa ni Naijiria nipinlẹ Oyo ni awọn ti fi panpẹ ọba mu obinrin to ji ọmọ ọjọ mẹta gbe lọ ni ilu Ibadan.

Ileeṣẹ ọlọpaa ni afurasi naa, Itunu Adepoju to n gbe ni ilu Eko lo ji ọmọbinrin naa lọwọ iya rẹ ni ọṣẹ to kọja.

Iya ọmọ naa ni Monsurat Lateef to n gbe ni agbegbe Itamerin, Ogbere, ni ijọba ibilẹ Ona Ara ni Ibadan.

Bi iṣẹlẹ ijọmọgbe naa ṣe waye...

Ni Ọjọ Iṣẹgun to tẹle lo tẹsiwaju lọ si ileewosan Abaemu Genral Hospital, Ona-Ora la ti lọ gba abẹrẹ ajẹsara fun ọmọ rẹ to si ba afurasi naa to ṣe bi ọrẹ si nitori ohun naa wa gba iwosan nibẹ.