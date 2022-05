Ohun tí àwọn òsèré Nollywood ń sọ nípa akẹgbẹ́ wọ́n,Gbadebo Osmond tó kú rèé

Ohun tí àwọn òsèré Nollywood ń sọ nípa akẹgbẹ́ wọ́n,Gbadebo Osmond tó kú rèé

Gbadebo to jẹ gbajugbaja oṣere to tun ma n gbe fiimu jade, lo jade laye ni Ọgbọnjọ, Oṣu Karun, ọdun 2022.

Gbajugbaja oṣerebinrin Fausat Abeni ti ọpọ eniyan mọ si Madam Saje pẹlu awọn to kọkọ kede iku rẹ lori Instagram nibi to ti n ṣe idaro oloogbe naa.

Ninu akọjade naa lo ti ni ‘’ Odaarọ Osmond’’ pẹlu awọn ''emojis'' to ṣafihan ẹkun kikoro ati omije loju pẹlu imọlẹ to tan.

‘’Osmond kilo de to o fi ọmọ ọsẹ meji silẹ si aye lọ? Kilo de ti o ṣe eleyii si awọn ololufẹ rẹ, kilo de ti iku mu o lo ni Osu Karun un, Osu May to jẹ Osu ibi rẹ, ti ọmọ rẹ, amọ nibayi to ti di oṣu ti o jade ni aye.''