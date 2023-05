Ààrẹ Buhari fi ọ̀ṣẹ̀ kan kún ìrìnàjò rẹ̀ sí ìlú London láti ṣe àyẹ̀wò eyín

Aarẹ orilẹede Naijiria, Muhammadu Buhari ti kede pe oun yoo lo ọṣẹ kan sii ni ilu London to wa lọwọlọwọ.

Ibeere mi ni pe ṣe ko si dokita eyin to dantọ ni Naijiria to lee wo eyin aarẹ Buhari ni? - Shehu Sani

Sẹnetọ Shehu Sani to fesi si igbesẹ aarẹ ni ibeere oun ni pe ṣe ko si dokita eyin to dantọ ni Naijiria to lee wo eyin aarẹ Buhari ni?