Ìlú Ilorin kìí ṣe ìlú Mùsùlùmí, Ilẹ̀ Yorùbá ní - Iba Gani Adams

Aarẹ Ọnakankafo gbogbo ilẹ Yoruba, Iba Gani Adams ti bu ẹnu atẹlu rogbodiyan tọ bẹ silẹ laarin awọn onisẹse ati awọn Musulumni niuu Ilorin, to jẹ olu ilu ipinlẹ Kwara.

Aarẹ so eleyi niluu Osogbo ni gbadege asekagba Ọdun Osun-Osogbo, o ni igbesẹ awọn Musulumi si awọn onisẹse ni ko bujumu rara nitori ilẹ Yoruba ni Ilorin, ti ko yẹ ki ẹsin si ma fa rogbopdiyan.

"Ko boju mu rara, nnkan to ko ẹrẹ ba ilẹ Yoruba ni, ki eeyan wa tori ẹsin ma sọ pe ilu Ilorin, ilu awọn Musulumi ni

"Igba wo gan an ni ẹsin Islam wọ ilu Ilorin, ti wọn wa sọ pe ilu Ilorin jẹ ilu Islam."

Aarẹ jẹ ko di mimọ pe ẹni to sọrọ naa sita lo jẹ Ọjọgbọn agba ni fasiti ilu Ilorin, ti o si ku diẹ kato pe Ọjọgbọn naa kọ lati se iwadi to tọ ko to sọrọ naa sita.