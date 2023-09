Lónìí ni ìgbìmọ̀ ìgbẹ́jọ́ kòtẹ́milọ́rùn tí PDP pe Gómìnà Dapo Abiodun yóò dájọ́

Oni ọjọ Abamẹta ni igbimọ adajọ kotẹmilọrun to n ri si ẹjọ ti oludije si ipo gomina fẹgbẹ oṣelu PDP, Ladi Adebutu pe gomina ipinlẹ Ogun, Dapo Abiodun pe ko wọle ibo gomina ipinlẹ naa.

Lọjọ kẹrin oṣu Kẹsan an yii ni igbimọ igbẹjọ naa sun idajọ wọn si ọgbọnjọ oṣu Kẹsan an yii.

Hamidu Kunaza to jẹ adari awọn adajọ to n ṣe igbẹjọ naa ti sọ ṣaaju fun gbogbo awọn tọrọ kan pe ni ipari oṣu kẹsan an ni iadajọ yoo waye.