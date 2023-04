Àwọn ará Ìsàlẹ̀ Eko bínú lórí fíímù 'Gangs of Lagos' tí wọ́n ló tàbùkù eégún Ẹ̀yọ̀, ìjọba ìpínlẹ̀ Eko sọ̀rọ̀

ìṣẹ́jú 35 sẹ́yìn

Ọpọlọpọ awọn eniyan tii wọn jẹ ọmọ bibi ipinlẹ Eko lo ti fi aidunnu wọn han si fiimu tuntun kan ti o ṣẹṣẹ jade, ti wọn pe akọle rẹ ni 'Gangs of Lagos'.

Isale Eko, ti fiimu naa da le lori jẹ ọkan lara awọn agbegbe to gbajugbaja nipinlẹ Eko.

Amọ ijọba ipinlẹ Eko, to fi mọ awọn ara isalẹ Eko ati Ọba Adebola Dosunmu to jẹ Akinsiku ti ilu Eko, lo ti fesi si isẹlẹ naa.

''Ẹ fofin de fiimu Gangs of Lagos ni kiakia, awa ara Eko korira fiimu naa''

Akinsiku ti ilu Eko, Oloye Adebola Dosunmu, ninu atẹjade kan to fisita nipa is. ti ni ki wọn fofin de fiimu tuntun to ṣeṣẹ jade naa.