‘A ò tíì gbúròó Tinubu, ohun táa fẹ́ lọ́dọ́ rẹ̀ rèé bí àwa aráàlú ṣe ń jẹ pálí ìyà toríi subsidy’

ìṣẹ́jú 20 sẹ́yìn

Bi awọn kan ṣe fi oko rọ ranṣẹ si ijọba atawọn adari lawọn mii n sọ ọna abayọ ati igbesẹ to yẹ ki ijọba gbe to lee maye dẹrun fun awọn araalu.

Ọkan lara awọn to sọrọ ni kii ṣe ẹmi Ọlọrun lo n dari awọn to wa ni ipo ijọba.

Bakan naa ni ẹlomiran, Mathew Adebamiji Ogunyinka ṣe alakalẹ awọn nnkan to lero pe o yẹ ki ijọba gbe yẹwo lẹyin to kan sara si pe igbesẹ to dara ni bi ijọba ṣe yọ owo iranwọ epo bẹntiroo kuro.

"Ki ijọba ṣi gbogbo ibode to wọ Naijiria silẹ amọ ki wọn maa moju to wọn. Ki wọn sọ ọrọ aje di eyi to buyari sii; Eto ọgbin, okoowo ati iṣẹ agbẹ to yanranti to fi mọ idagbasoke eto ilera to dara ṣe pataki."