Wo kókó tó wà nínú ọ̀rọ̀ Tinubu ní àyájọ́ June 12

Tinubu, nigba to n ba awọn ọmọ Naijiria dupẹ lọwọ awọn ọmọ Naijiria fun atilẹyin wọn lati gbe ominira orilẹede Naijiria ga nigba gbigba ijọba tiwantiwa laaye.

Aarẹ Tinubu bẹrẹ ọrọ rẹ nigba sisọrọ nipa iṣẹlẹ to waye ni idibo June 12.

Lara awọn koko to wa ninu ọrọ onisẹgun mẹẹdogun naa ni ohun to nii se pẹlu yiyọ owo iranwọ epo pẹtiroolu.

Bakan naa ni aarẹ Tinubu rọ awọn ọmọ Naijiria lati tubọ fi ara da awọn isoro to n ba orilẹede yii finra.

O si fi ọwọ idaniloju sọya pe irora wọn ko ni ja si asan, to si ni ijọba oun yoo gbajumọ ọna ti ipese ohun eelo amayedẹrun yoo fi ru gọgọ si.

Aarẹ Tinubu gboriyin fun awọn to ja fun ominira Naijiria

Aarẹ Tinubu lasiko to n sọrọ gboriyin fun MKO Abiola to fi gbogbo ohun to ni ja fun ominira orilẹede Naijiria.