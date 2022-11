Ohun tí a mọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ ikú ìyàwó adarí òṣìṣẹ́ ní ìlú Eko, Adedoyin Raliat Ayinde

Iroyin to fi ẹṣẹ mulẹ ti jade lori ohun to ṣekupa Ọmọbabinrin Adedoyin Raliat Ayinde to jẹ iyawo olori awọn oṣiṣẹ nipinlẹ Eko, Tayo Ayinde ṣe pa ipo da.

Ohun ti a mọ nipa iṣẹlẹ iku abilẹkọ Adedoyin Raliat Ayinde...

Sanwo-Olu ni Ọmọbabinrin naa to wa lati idile ọba Oniru ni ilu Eko ku lẹyin to ṣe aisan ranpẹ.

Sanwo-Olu ṣapejuwe iku rẹ gẹgẹ bi eleyii to jẹ ọgbẹ ọkan fun oun , ti oun si mọ pe o dun gbogbo eniyan to mọ obinrin naa.

O ṣapejuwe arabinrin to doloogbe naa gẹgẹ bi akinkanju obinrin to ni ifẹ araalu, to si sa ipa rẹ lati ṣe aanu fun gbogbo ẹni to ba wa ni ayika rẹ.