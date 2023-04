"Àlùwàlá là ń ṣé lọ́wọ́ táwọn Olórò fi yà wọ mọsalasi, ìná bárà ni wọ́n nà wà"

wákàtí 2 sẹ́yìn

Awọn to n se iwọde naa salaye pe Imamu agba fun Mosalasi naa ati awọn marun miran ni wọn se ikọlu sii, ti wọn si tun gun wọn ni ọbẹ.

Won ko jẹ ki Imamu wa sọrọ nigba ti wọn wọ inu Mosalasi wa, ti wọn fi bẹrẹ si ni na wa, ile iwosan to wa ni ile ife ni wọn gbe wa lọ fun itọju’.

"Awọn Oloro se irufẹ ikọlu yii si wa ni osu kọkanla ọdun 2022"

Ọkan lara awọn to n se ifẹhonuhan ni awọn ti fi isẹlẹ naa to awọn ọlọpaa leti.

Wọn ni irufẹ ikọlu naa waye lọdun to kọja ninu osu kọkanla, ti wọn si n pe fun ijiya to tọọ fun awọn to n gbe igbesẹ naa.