Atiku kí Fintiri kú oríire, Ó ní àwọn afipágbàjọba gbìyànjú ṣùgbọ́n ...

ìṣẹ́jú 30 sẹ́yìn

Igbakeji aarẹ orilẹede Naijiria nigbakan ri, to tun jẹ oludije fun ipo aarẹ lẹgbẹ oṣelu PDP, Atiku Abubakar ti kan sara si iwọle sipo lẹẹkeji gomina Umaru Fintiri ni ipinlẹ Adamawa.

Atiku ni iṣejọba tiwantiwa lo bori ninu gbogbo igbesẹ to waye ṣaaju, lasiko ati lẹyin ibo to gbe e wọle.

Olu ileeṣẹ ajọ INEC nilu Abuja wọgile igbesẹ naa lọjọ Aiku ki o to tẹsiwaju pẹlu akojọpọ ibo ni ọjọ Iṣẹgun.

“Mo ki Gomina Ahmadu Fintiri ku oriire ibo to gbe e wọle lẹẹkeji. Mo si dupẹ lọwọ awọn eeyan iyi ni ipinlẹ Adamawa, lọkunrin ati lobinrin, ti wọn dide tako awọn afipagbajọba ati ọta ijọba tiwantiwa.”

Atiku ni ẹkọ pataki ti wọn kọ nipa iṣẹlẹ naa ni fun awọn ọmọ Naijiria lati joye oju lalakan fi n ṣọri ki wọn ma si ṣe fi aye silẹ fun awọn ọta ijọba tiwantiwa pẹlu erongba wọn lati ja ifẹ araalu gba ki wọn si yọ taya lẹsẹ ifẹ araalu lati fi ibo yan ẹnikẹni to ba wu wọn.

Atiku Abubakar wa ni ile ẹjọ to n gbọ awuyewuye esi ibo aarẹ lorilẹede Naijiria bayii nibi to ti n tako esi ibo to gbe Bọla Ahmed Tinubu ti ẹgbẹ oṣelu APC wọle gẹgẹ bi aarẹ Naijiria.