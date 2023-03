Iya Ibeji Omo Arayele mú ijó jó bí wọ́n ṣe ṣí ilé àti ṣọ́ọ̀bù tí Pásítọ̀ kọ́ fun n'Ibadan

ìṣẹ́jú 30 sẹ́yìn

Eyi lo waye lẹyin ti pasitọ ọhun ati oṣere tiata Yoruba, to tun jẹ oloju aanu, Foluke Daramola da si ọrọ aisan iya ibeji.

Awọn ohun meremere to wa ninu ile alarabara naa ree

Yara igbalejo naa si ni wọn ko aga to rẹwa si, ti asọ alarabara si wa loju ferese rẹ, eyi to mu ko rẹwa si.

Ile tuntun naa si ni wọn ti kun ni ọda awọ eeru ati funfun eyi to mu ko rẹwa pupọ.

Iya Ibeji Omo Arayele fi gbogbo ogo fun Ọlọrun pe o di onile laarin osu kan

Nigba to n sọrọ lori ile tuntun naa, Iya Ibeji Omo Arayele to mu ijo jo lasiko ayẹyẹ ile sisi naa, wa n fi gbogbo ogo fun Ọlọrun to fun oun nile naa.