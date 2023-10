Èèyàn mẹ́wàá kú, ọgọ́ta farapa nígbà tí òrùlé ṣọ́ọ̀ṣì já lé àwọn olùjọ́sìn lórí

ìṣẹ́jú 48 sẹ́yìn

Ko din ni eeyan mẹwaa to dero ọrun nibi ti ọpọ ti farapa nigba ti orule ṣọọṣi kan ja lulẹ le awọn le awọn olujọsin lori lorilẹede Mexico.

Ọsan ọjọ Aiku to kọja yii, iyẹn ọjọ kinni, oṣu kẹwaa, ọdun 2023 ti a wa yii ni iṣẹlẹ ọhun waye ni ṣọọṣi Santa Cruz to wa niluu Ciudad Madero, apa ariwa orilẹede Mexico.

Iroyin to tẹ BBC lọwọ fidi rẹ mulẹ pe ọmọde mẹta lo wa lara wọn to ba iṣẹlẹ naa lọ, nigba ti awọn ti ko din ni ọgọta eeyan to farapa yannayanna nibi iṣẹlẹ naa.