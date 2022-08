Ọ̀kan lára àwọn ọmọkùnrin Ebenezer Obey jáde láyé

Aṣoju Obey-Fabiyi, to jẹ mọnija rẹ, fidi isẹlẹ naa mulẹ fun BBC ni owurọ ọjọ Aje, pe lọjọ Ẹti to kọja ni oloogbe Olayinka ku.

Iroyin sọ pe ẹni ọdun mejidinlaadọta ni oloogbe naa nigba to ku.

Amọ titi di asiko yii, a ko ti i le sọ iru iku to pa a .

Idi ni pe, ni opin ọsẹ to kọja ni gbajugbaja pasitọ kan to jẹ ọmọ Naijriia nilẹ Gẹẹsi, Tobi Adegboyega, fi fidio kan sita, nibi to ti n ki Oloye Obey Fabiyi kaabọ sile rẹ.