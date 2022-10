Rasheed Ladoja: Buhari kùnà láti ṣe àmúṣẹ ìlérí tó ṣe, kò tún le è rẹ́yìn Boko Haram

Nàíjíríà tóbi jù fún ìjọba àpapọ̀ láti darí, ẹ jẹ́ kí kálukú darí ẹkùn tiẹ̀ - Ladoja

ìṣẹ́jú 41 sẹ́yìn

Rasheed Ladoja: Buhari kùnà láti ṣe àmúṣẹ ìlérí tó ṣe, kò tún rẹ́yìn Boko Haram

Ba ti n se ayajọ ọdun Kejilelọgta ti ilẹ wa Naijiria gba ominira, gomina tẹlẹ nipinlẹ Oyo, to tun jẹ Ọtun Olubadan tilẹ Ibadan, Agba Oye Rasheed Adewolu Ladoja ti sọrọ soke lori awọn isẹlẹ to n waye lorilẹede yii.

Ladoja, to tun jẹ Sẹnatọ ni Naijiria lo ba BBC Yoruba sọrọ lasiko ajọdun ominira naa, eyi to tun se pẹki n pẹki pẹlu ayẹyẹ ọjọ ibi ọdun kejidinlọgọrin rẹ loke eepẹ ati bi gomina Seyi Makinde se fi opopona olobiripo nilẹ Ibadan sọri rẹ.

Ladoja, lasiko to n wo sakun ibi ti nnkan bajẹ de lorilede yii ni a ko le di ẹbi akude to wọ ilẹ yii ru ero awọn eeyan kan to ni Naijiria tete gba ominira lọwọ awọn eebo amunisin, lo sokunfa ipo ẹyin ta ba ara wa.