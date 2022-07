Màá kọ́kọ́ sanwó òṣù tí Oyetola jẹ òṣìṣẹ́ tí mo bá ṣe dórí àléèfà – Adeleke

wákàtí kan sẹ́yìn

Mo kẹ́kọ̀ọ́ lára ẹ́gbọ́n mi Serubawon lásìkò tí mò ń tẹ́le kiri láì mọ̀ pé èmi ló kàn - Adeleke

Adeleke fi ọwọ idaniloju bẹẹ sọya lasiko to ń bá BBC Yoruba sọ̀rọ̀.

Àwọn ohun ti maa kọkọ mojuto ree ti mo ba gba ọ̀pá àṣẹ:

Nigba to ń salaye àwọn igbesẹ ti yoo kọ́kọ́ gbe to bá ti gori aleefa, Adeleke ni owo ti ijọba to ń lọ jẹ àwọn osisẹ ni oun yoo kọ́kọ́ wa bi oun yoo ṣe san.