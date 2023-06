Ojú máa ń tì mí láti jáde nítorí ọmú aya mi

ìṣẹ́jú 11 sẹ́yìn

Jackie se alaye awọn ọrọ lasiko to n kopa ninu isẹ iwadii, ‘Channel 4 documentry My Big Boobs:UNTOLD, o ni oun ti kọ lati maa ba omu nla oun gbe bi oun se n dagba si.

Ajọ to n risi isẹ abẹ Aesthetic lorilẹede Gẹẹsi ni omu didikun ni isẹ abẹ keji to wọpọ julọ.

‘Ẹ fi Obinrin naa silẹ’

Lẹyinọpọlọpọ ọdun ninu irọnu and inira nitori ọmu rẹ to to mẹrindinlọgọta ni wiwọn, isẹ abẹ lo jẹ ohun ti obinrin, ọmọ ọdun mẹrindinlọgbọn to wa lati Cornwell ti fẹ se tipẹ.