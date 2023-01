Wo àwọn ohun tó yẹ kí o mọ̀ nípa Bola Tinubu tọ fẹ́ di Ààrẹ Naijiria

wákàtí 4 sẹ́yìn

Bola Ahmed Tinubu, to jẹ ẹni aadọrin ọdun ni ọpọ gbagbọ pe oun lo tun ilu Eko ṣe, ti ipinlẹ naa fi di eyii to ni ọrọ aje nla.

Gẹgẹ bii ẹni to ti sa kuro ni Naijiria ri lọ silẹ okeere lasiko iṣejọba Abacha, ami idanimọ rẹ, eyii to maa n wa ni gbogbo fila rẹ ni ti ṣẹkẹṣẹkeẹ to ti ja, eyii to farajọ nọmba ‘8.’