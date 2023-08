Bode George kọ lẹ́tà sí Tinubu, ó ní kó jáwọ́ nínú ogun tó fẹ́ kó ja Niger

Bode George kọ lẹ́tà sí Tinubu, ó ní kó jáwọ́ nínú ogun tó fẹ́ kó ja Niger

ìṣẹ́jú 38 sẹ́yìn

Igbakeji alaga ẹgbẹ oṣelu PDP tẹlẹ, Oloye Bode George, ti ke si Aarẹ Bola Tinubu pe ko tu ero rẹ pa ko to lọ ko ogun ja orilẹ-ede Niger.

George lo fi ikilọ naa lede ninu lẹta kan to kọ ranṣẹ si Tinubu, nibi to ti sọ pe o san ko ba awọn ologun to ditẹgbajọba nibẹ jiroro ju ko lọ ko ogun ba wọn lọ.