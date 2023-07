N kò tọrọ ìrànlọ́wọ́ Tope Alabi àti pé ìjà ìfẹ́ ló wà láàrín wa - Yemi My Lover

Agba oṣere Yemi Ayebo ti ọpọ eeyan mọ si Yemi My Lover ti ni irọ ni iroyin kan to gba ori ayelujara pe oun binu si Olorin Ẹmi, Tope Alabi nitori o kọ lati wa si bi ayẹyẹ ti oun pe e si.

Yemi My Lover, ninu fọnran kan to gbe sori ayelujara ṣalaye pe ija ifẹ lo wa laarin oun ati Tope Alabi ati pe awọn oniroyin lo lọ fẹ ọrọ naa loju.

"Mo gbọ iroyin to n lọ ní ìgboro nipa emi ati Tope Alabi, oni kọ ni awọn oniroyin ma n fi ọrọ wa wa lẹnu wo lori iṣẹ wa ti a dẹ maa n ba wọn sọrọ ṣugbọn nigba miiran awọn oniroyin ma n fi tiwọn kun un ko le pọ sii.

Ọlọrun ti mo sin ko fi iya jẹ mi

Yemi My Lover tẹsiwaju pe Ọlọrun ti oun sin ko jẹ ki iya ya sọdọ oun, ti inu oun si dun si gbogbo ohun ti oun ni ati ti Ọlọrun ṣe fun oun.

"Eeyan buruku ni ko ni fẹ ki ọmọ abẹ oun maa ni lari"

Yemi My Lover fi idi rẹ mulẹ pe ko si nnkan to jọ mọ pe oun binu si Tope Alabi nitori pe o ni lari.

"Ko ṣeeṣe, were eeyan ni ko ni fẹ ki ọmọ abẹ oun ni lari.

"Pupọ ija laarin wa lo jẹ ija ifẹ, ko ju bẹẹ lọ. N ko tọrọ jẹ lọwọ Tope, Ọlọrun ko ni jẹ ki n wo oju Tope kí n to jẹun. Ko si eeyan ti Ọlọrun ko ṣe fun afi ẹni to ba ni toun ko to."