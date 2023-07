Ohun tí òbí tó bá ń dá ọmọ tọ́ nílò rèé láti gba ìwé ìrìnà fún ọmọ wọn

ìṣẹ́jú 37 sẹ́yìn

Ileesẹ to n risi ijade-iwọle lorilẹede Naijiria, NIS ti ni ko si otitọ ninu iroyin pe awọn kii fun awọn obinrin nikan ni iranwọ ti wọn nilo lai gba asẹ baba ki wọn to fun wọn ni iwe irinna.

Ohun ti wọn n beere fun ni ki awọn eniyan buwọlu ki o le da ofin mu ajọ NIS lati gba laaye ki obi ẹyọkan ninu meji buwọlu iwe aṣẹ ki wọn to le fun ọmọ ni iwe irinna.

Amọ ajọ NIS ni ko si ohun to jọ idẹyẹsi ninu igbesẹ wọn, nitori asẹ ni pe ki awọn obi mejeeji buwọlu lẹta kan naa lati le gba ki wọn fun wọn ni iwe irinna.

Ohun tí òbí tó bá ń dá tọ́ ọmọ nílò rèé láti gba ìwé ìrìnà fún ọmọ wọn

Oríṣun àwòrán, OTHERS

Arabinrin kan to sọ iriri rẹ ni ọmọ oun padanu lilọ ka iwe loke okun nitori iwe aṣẹ naa.

Arabinrin naa ni o le to bẹẹ titi ọmọ naa padanu ati wọle, ti ohun si gbiyanju lati lọ si ilu miran ki oun le gba iwe irinna naa.

Bakan naa lo ni wọn fi ẹsun kan oun wi pe kilo de ti oun ko jẹ orukọ awọn baba awọn ọmọ naa to ba jẹ lootọ ni oun jẹ iya wọn.

Wọn tilẹ ni iru iwa bẹẹ lo ma n safihan awọn to ba ji ọmọ gbe, tabi ti wọn fẹ lọ fi wọn se owo ẹru ni ilẹ okeere.

Arabinrin naa ni ọpẹlọpẹ ibatan oun to kesi ọkọ oun tẹlẹri to buwọlu iwe aṣẹ naa ni wọn to fun ọmọ naa ni iwe irinna.