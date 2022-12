Bí DSS kò bá wá nǹkan ṣe sí àwọn alágbara oníṣòwò epo tó ń képo pamọ́, ariwo lásán ní gbèdéke rẹ̀ - PETROAN

Awọn onile epo bẹntiro ni Naijiria naa ni ariwo lasan lawọn DSS n pa o bi wọn ko ba lee wa awọn alagbara koṣeebawi to wa laarin awọn oniṣowo epo rọbi to n ko epo naa pamọ lai fẹ ta a fun awọn onile epo.

Alaga ẹgbẹ PETROAN lẹkun ila oorun, Sunny Nkpe sọ eyi di mimọ nigba to n kopa lori eto ileeṣẹ iroyin kan lọjọ Aje.

“Ẹ jẹ ki n sọ eyi laifọtape: bo ti wu ki ileeṣẹ agbofinro DSS ko ihalẹ bolẹ to, ko le yi ohunkohun pada. Bi ayipada yoo ba waye, lati orirun gan an ni yoo ti bẹrẹ. Awọn aladani to n ṣowo epo rọbi lo yẹ ki wọn wa lọ lati mọ ibi ti a ti n ri epo ra bayii.