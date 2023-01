Iyabọ Yerima, ọmọ Adisa Akinloye di adelé adájọ́ àgbà ìpínlẹ̀ Oyo

Nibi ipejọpọ ranpẹ naa to waye ni ọọfisi Gomina nilu Ibadan, Makinde ṣalaye pe ijọba oun yoo fun adele adajọ agba tuntun ni gbogbo atilẹyin to nilo lati ṣe ojuṣe rẹ bo ti tọ.

O fi kun ọrọ rẹ wi pe ijọba oun yoo tẹsiwaju lati maa ṣiṣẹ pẹlu awọn ẹka ijọba to ku lati rii daju pe eto idajo di gbigbe kalẹ ni ilana igbalode.

Wo awọn nnkan to yẹ ki o mọ nipa adele adajọ agba tuntun n'ipinlẹ Ọyọ

A bi Iyabọ Ṣubulade Yerima sinu idile gbajugbaja Amofin, Oloṣelu ati agba Oye nilẹ Ibadan, Adisa Meredith Akinloye ni ọjọ kẹjọ oṣu kẹsan an ọdun 1958 ni agboole Akinloye of Oje-Itutaba ilu Ibadan, ni ijọba ibilẹ Ila Oorun Ariwa Ibadan.

O lọ sile ẹkọ alakọbẹrẹ Omolewa Nursery and Primary School, Oritamefa, Ibadan laarin ọdun 1962 si 1969.

Laarin ọdun 1978 si 1981 ni o kẹkọọ gboye akọkọ ni fasiti Ọbafẹmi Awolọwọ, Ile-Ifẹ, ki o to rin irinajo lọ si oke okun nibi ti o ti kẹkọọ nipa imọ ofin ni 'University of Buckingham, United Kingdom' laarin oṣu kẹsan an ọdun 1981 si oṣu kejila ọdun 1983.