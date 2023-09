Ìdí réè tàwọn ọdọ̀ kàn ṣe pé ìjọba orílẹ̀-èdè 32 lẹjọ̀ lórí ìyípadà ojú ọjọ́

Bẹẹ ni Claudia Duarte Agostinho sọ ni igba to ṣe iranti igbona jainjain to waye nigba ti ina nla kan ṣẹ yọ ni Portugal ni ọdun 2017 ti o ṣi gbẹmi awọn eeyan to le ni ọgọrun kan.