Ẹ dìbò sáà kejì fún Makinde, láti sẹ̀san rere lórí bó ṣe dúró ti Tinubu àti ilẹ̀ Yoruba – Fayose

ìṣẹ́jú 11 sẹ́yìn

Fayose lo kede bẹẹ lasiko to n kopa lori eto redio kan nilu Ibadan, to si ni ki wọn dibo yan Seyi Makinde pada, ko ba le pari iṣẹ rere to bẹrẹ nipinlẹ naa.