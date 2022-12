Gbajúmọ̀ òṣèré, Kamal Adebayo 'Sir Kay' jáde láyé

ìṣẹ́jú 23 sẹ́yìn

Kòríkòsùn MC Oluomo lágbo tíátà, Sir Kay papòpà

Musiliu Akinsanya ti ọpọ mọ si MC Oluọmọ to jẹ eekan lara awọn ọrẹ oloogbe naa, lo kede iku gbajumọ oṣere ọhun loju opo Facebook rẹ lọsan ọjọ Iṣẹgun.

Titi di bi a ṣe n sọrọ yii, ko tii si iroyin kan pato lori ohun to ṣokunfa iku rẹ.

Gbajumọ oṣere naa jẹ eekan adẹrinpoṣonu nigba aye rẹ to si ti kopa ninu oniruuru sinima.

Sir Kay to papoda ni baba alawada ori ayelujara, Isbae U Barbie

Alhaji Adebayo jẹ oṣere to gbajumọ fun oniruuru aṣa to maa n da ninu ere sinima gbogbo to ba ti kopa.