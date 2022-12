Gbogbo ìgbà ni mò ń gbàdúrà kí ẹni tí yóò gbapò lọ́wọ́ ṣe dada jù mí lọ - Buhari

Aarẹ Muhammadu Buhari ni gbogbo agbara oun loun saa lati ṣe dada fun orilẹede Naijiria, to oun si n gba ladura pe ẹni ti yoo gba ipo lọwọ rẹ ṣe dada julọ.

Buhari sọ eleyi ninu atẹjade to fi ki awọn ọmọ orilẹede Naijiria ku orire ọdun tuntun, to si gba adura fun ilọsiwaju orilẹede naa.

“Ko si gbe orilẹede yii de ilẹ ileri rẹ, eyi ti yoo mu orilẹede Naijiria wa lara awọn orilẹede to n lewaju ni agbaye.”

Ẹ maa jẹ ki awọn oloṣelu kan lo yin fi da eto idibo ru

“Gẹgẹ bii ọmọ Naijiria , a gbọdọ ri daju pe a kopa ninu eto idibo to n bọ, ki a si ri pe o lọ ni irọwọrọsẹ, ti a ko si gbọdọ bawọn kopa ninu rogbodiyan kankan to da idibo ru lọdun to n bọ.”