Kò sí ìsinmi, ọjoojúmọ́ là ń ṣiṣẹ́ láti àárọ̀ títí di alẹ́– Àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ọmọ-ọ̀dọ̀ ní Qatar ké gbajarè!

Gbogbo ohun to n dan ko ni wura ni ọrọ jẹ fun awọn miran ti wọn n lọ si oke okun lati lọ ṣiṣẹ.

Pupọ ninu wọn to n ṣiṣẹ ọmọ ọdọ sọ iriri wọn ati bi awọn ṣe n ṣiṣẹ lati owuro titi di aṣalẹ lai si iṣinmi.

Ajẹku ounjẹ awọn ọga wa ni a ma n jẹ lẹyin ti a ba ṣiṣẹ lati aago 8am si 11pm - Gladys

Akọroyin ileeṣẹ BBC to fi ọrọ wa awọn oṣiṣẹ lẹnu wo ni arabinrin Gladys ti wọn fi orukọ oun bo ni aṣiri sọ iriri rẹ.

‘’Nise ni ọga mi obinrin maa n pariwo mọ mi ni ojoojumọ’’

Arabinrin Gladys to jẹ ẹni ogoji ọdun ni niṣe ni ọga oun to jẹ obinrin ma n pariwo mọ ounlojoojumọ

Amọ pẹlu bi o ṣe buru to naa, Gladys ni inu oun dun wi pe wọn ko ggba foonu ni ọwọ oun.

Arabinrin naa ni owo osu oun to jẹ 1,500 rials ni osu to fẹrẹ to ẹgbẹrun lọna igba, eleyii ti oun ma n fi ranṣẹ si ile.