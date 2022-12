Àwọn agbẹjọ́rò tahùn síra wọn níbi ìgbẹ́jọ́ ikú Timothy Adegoke

Òṣìṣẹ́ ilé ìtura Hilton sọ̀rọ̀ nílé ẹjọ́ nípa ohun tó mọ̀ lórí ikú Timothy Adegoke

Igbẹjọ bẹrẹ pada nile ẹjọ giga ilu Osogbo to kalẹ si ipinlẹ Osun lọjọbọ, ọjọ kẹẹdogun, oṣu Kejila, ọdun 2022 lati se awari iku to pa Timothy Adegoke.

Timothy Adegoke ni akẹkọọ Fasiti OAU to n gboye kun oye, to ku si ile itura Hilton nilu Ile-Ife, lasiko to sun mọjumọ sile itura naa.