NPF RESCUE ME APP: Wo bí o ṣe lè sáré fi "App" yìí kàn sí Ọlọ́pàá bóo bá wà nínú ewu

ìṣẹ́jú 30 sẹ́yìn

Adele ọga patapata ileeṣẹ ọlọpaa Olukayode Egbetokun lo fidi ọrọ yi mulẹ to si ni kawọn ọmọ Naijiria ṣamulo aapu yi torukọ rẹ n jẹ “NPF Rescue Me App”.

Alukoro ọlọpaa Muyiwa Adejobi ninu atẹjade to fi sita ṣalaye pe agbekalẹ aapu yi wa lara awọn igbesẹ ti ileeṣẹ ọlọpaa n gbe lati rii pe wọn tati were si ọrọ to ba kan araalu.