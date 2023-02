Akẹ́kọ̀ọ́ gún olùkọ́ rẹ̀ pa ní kíláàsì, ètò ẹ̀kọ́ dàrúo!

Agbenuso Ijoba orileede naa, Olivier Veran fi aridaju iṣẹlẹ naa han to si ni ọmọ ile ẹ̀kọ́ to ṣiṣẹ́ ibi yii jẹ ọmọ ọdun merindinlogun.

Iroyin ni olùkọ́ naa jẹ ẹni to le díẹ̀ ni aadọta ọdun to si pada ku latari ikọlu ọkan eyi to ṣẹlẹ̀ lẹyin ti ọmọ naa gun un lọbẹ.