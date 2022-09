Mo yá $50k fún ìgbáradì ìdíje 2022 World Championships – Tobi Amusan

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

Amusan, to sọrọ yii lasiko to n ba awọn akọroyin sọrọ, ni oun gba ẹyawo to le ni ẹgbẹrun lọna aadọta Dọla ($50,000) lati ṣe igbaradi fun igbaradi idije ere sisa lagbaye (World Athletics Championship).

Ọjọ Iṣẹgun ni wọn ṣe atunṣe si iye akoko to lo lati fi sare nigba akọkọ to lọ sare.

"Bi mo ṣe gbaradi fun Idije Agbaye 2022 World Championship ni yii..."

Ọṣẹ to kọja ni aarẹ Buhari fun Tobi Amusan ni ami ẹyẹ Officer of the Order of the Niger (OON) ti orilẹede Naijiria.