Ẹnikẹ́ni tó bá ṣe ìpolongo ìdìbò ní ṣọ́ọ̀ṣì, mọ́ṣálásí yóò fi ẹ̀wọ̀n jura – Àjọ INEC

Ajọ to n risi eto idibo lorilẹede Naijiria, INEC ti ṣe ikilọ pe awọn oloṣelu to ba lọ ṣe ipolongo idibo ni ile ijọsin tabi mọsalasi yoo fi ẹwọn jura.

O ni gbogbo alakalẹ ofin ati ijiya to wa fun ẹni to ba tako wa ni ‘’Section 92 of the Electoral Act, 2022’’, ti iwe ofin orilẹede Naijiria.