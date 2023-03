'Gbogbo ìlérí tí Sanwoolu àti Hamzat ṣe pátápátá ni wọ́n mú ṣẹ l’Eko' - Ṣé lóòtọ́ ni?

Lati igba ti ikede abajade esi idibo ipinlẹ Eko ti jade ti ajọ INEC si ti kede Gomina Babajide Sanwoolu gẹgẹ bi ẹni to jawe olubori ni awọn eeyan ti n sọ erongba wọn.

Bakan naa ni o mu ẹnu ba iru ato ti Gomina naa la kalẹ nigba to kọkọ n ṣe ipolongo lati lọ fun saa ikini to si tun sọ pe gbogbo aato ọhun patapata ni Sanwoolu gbe yẹwo to si ti wa si imuṣẹ ni Eko.