2023 Elections: Agẹsin adimula Ila Orangun ní olóṣèlú kò gbọdọ̀ jẹ èèwọ̀ torí ẹ̀san

Ifá ti mọ ẹni tí yóò jẹ ààrẹ Naìjíríà pẹ̀lú iyì àti ìdùnnú - Àdìmúlà Ila Orangun

wákàtí kan sẹ́yìn

Agẹsin adimula Ila Orangun ní olóṣèlú kò gbọdọ̀ jẹ èèwọ̀ torí ẹ̀san

Awọn agba lo ni ohun to ba ruju, ka bi ilẹ leere, lara awọn ta si tun le bi leere ni Ifa Ẹlẹri ipin, atun ori ẹni ti ko sunwọn se.

Nigba to n ba BBC Yoruba sọrọ, , Agẹsin Adimula ti Ila Orangun to tun jẹ igbakeji aarẹ fawọn ẹlẹsin ibilẹ nipinlẹ Osun, Oloye Fagbenle Adedayo sọrọ ilẹ kun.

Awa ko ni sọ ẹni ti yoo wọle ipo aarẹ amọ Ifa ti mọ onitọun - Adedayo

Fagbenle ni idi ree to se jẹ pe Babalawo to ba gbọn se gbọdọ fi ara rẹ sipo baba nitori o bi ọmọ to pọ lai yan ọkan nipọsin.