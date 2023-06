Kí ló mú ayàwòrán ẹ̀ni ọdún 31 pokùn so nínú yàrá rẹ̀ ?Ọlọ́pàá bẹ̀rẹ̀ ìwádìí

Iroyin to de eti igbọ wa lati ipinlẹ Jigawa sọ pe wọn ti ba oku arakunrin kan to pokun so ninu yara rẹ nilu Babura.