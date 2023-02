Ẹ wo orílẹ̀-èdè tí àlùbọ́sà ti wọ́n ju ẹran lọ

Bi o tileͅ jeͅ pe ati igba laelae ni lilo aluboͅsa ti jeͅ oͅkan gboogi lara ohun elo ounjeͅ sise ni awoͅn orileͅede Asia, oͅwoͅngogo to mu ki iye ti woͅn ta aluboͅsa naa loͅ soke ju iye ti woͅn n ta eͅran loͅ.

Ni bayii, kilo kan alubosa funfun abi pupa to jeͅ eleyii to woͅpoͅ nibeͅ ti woͅn to dọla moͅkanla owo ileͅ okeere, nigba ti woͅn n ta odidi adiyẹ ni doͅla meͅrin owo ileͅ okeere.