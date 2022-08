Ṣé lóòtọ́ làwọn èèyàn jó ogúnlọ́gọ̀ ìgbálẹ̀ ni Adamawa láti ṣàtìlẹyìn fún Atiku?

Ni kete ti fidio naa jade lọpọ awọ eeyan ti bẹrẹ si n pin fidio ọhun, ti wọn si n fun ni itumọ to wu wọn.

Ni Kenya, awọn to n pin fidio na sọ pe awọn to wa ninu rẹ jẹ awọn alatilẹyin Ralia Odinga to n ki fnu aṣeyọri rẹ ninu eto idibo Aarẹ ti wọn ṣẹṣẹ di tan.