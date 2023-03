March 18 ló yẹ kí ọmọ mi ṣe ìgbéyàwó, INEC tó sún ìdìbò sí ọjọ naa bá ǹkan jẹ́ fún wa – Bàbá ìyàwó

wákàtí kan sẹ́yìn

Baba arabinrin to fẹ ṣe igbeyawo ni Ọjọ Kejidinlogun, Oṣu Kẹta, ọdun 2023 ti fi aidunnu rẹ han si bi Ajọ eleto idibo INEC ṣe sun ọjọ idibo si ọjọ igbeyawo ọmọ rẹ.

Ohun ti o ma n ṣẹlẹ ni ọjọ idibo ni pe awọn eniyan ko ni lee ri ni oju popo to fi mọ ohun irinṣẹ ni ọjọ naa.

‘’Inu mi bajẹ gidi si igbeṣẹ INEC yii amọ a gbọdọ tẹle ofin ijọba’’

Ọkan lara wọn ni Alhaji Shuaibu Idi Amin to n gbe ni ilu Kano, to si ti pese ohun gbogbo fun igbeyawo ọmọ rẹ obinrin ki ajọ INEC to kede ọjọ idibo tuntun naa.