Ṣé lóòtọ́ ni NYSC fẹ́ kó àwọn àgùnbánirọ̀ lọ jagun ní Niger? Nnkan tí a mọ̀ rèé

ìṣẹ́jú 25 sẹ́yìn

Ajọ to n mojuto eto isinru ilu ni Naijiria, National Youth Service Corps (NYSC) ti sọ pe oun ko ni erongba lati ko awọn ọdọ to n sinru ilu lọ si orilẹ-ede Niger lati ba awọn ologun to gba ijọba jagun, ki ijọba le pada si ọwọ alagbada.