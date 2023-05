Ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ ní Nàìjíríà bèrè àfikún ọdún ìfẹ̀yìntì lẹ́nu iṣẹ́ ìjọba fún àyájọ́ Workers'day

ìṣẹ́jú 50 sẹ́yìn

Lasiko ayajọ awọn oṣiṣẹ to waye lọjọ Aje ni awọn adari ẹgbẹ oṣiṣẹ lorilẹede Naijiria gbe ẹbẹ yi jade fun awọn olori lorilẹede Naijiria.

Ayajọ ọdun yii ni yoo jẹ eyi to kẹyin labẹ iṣejọba aarẹ Muhammadu Buhari.

Ọkanojọkan awọn adari nigbakanri lẹgbẹ oṣiṣẹ mejeeji to wa ni Naijiria – NLC ati TUC- lo wa nibi ayẹyẹ ayjọ naa to waye ni gbagede Eagles Square to wa nilu Abuja.