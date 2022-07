Nàìjíría wọ quarter finals, orílẹ̀-èdè mẹ́rin já dànù ní WAFCON 2022

ìṣẹ́jú 40 sẹ́yìn

Ẹgbẹ agbabọọlu Super Falcons ti Naijiria ti wọ ipele quarter finals, ni idije WAFCON 2022 to n lọ lọwọ ni Morocco. Eyi waye lẹyin ti wọn na Burundi ni ami ayo mẹrin si odo lọjọ Aiku Abala akọkọ, Group stage, idije bọọlu àwọn obìnrin ni Africa fun ọdún 2022, WAFCON 2022, ti pari bayii lẹyin awọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ to waye lọjọ Aiku. Super Falcons ti Naijiria na Swallow ti Burundi, South Africa na Botswana ni ami ayo kan si odo. Ni ìpín C ti Naijiria wa, awọn lo wa ni ipo keji ni ori tabili igbelewọn pẹlu ami mẹfa. South Africa lo wa ni ipo kinni pẹlu ami mẹsan-an. Super Falcons ti bọ si ipele quarter finals bayii. Ipo ti orile-ede kọọkan wa niyii lori tabili igbelewọn:

Morocco vs Botswana Zambia vs Senegal South Africa vs Tunisia Cameroon vs Nigeria Àwọn ẹgbẹ́ agbabọọlu to ti já kuro ninu idije naa ni: Burundi, Uganda, Togo ati Burkina Faso.