"Ọlọ́pàá fìyà jẹ́ mí pẹ̀lú ọkọ àti ọmọ mẹ́rin, dá egbò sí wa lára pẹ̀lú ọmọ oṣù mọ́kànlá"

ìṣẹ́jú 12 sẹ́yìn

Abilekọ naa ni ọjọ mẹrin ni awọn ọlọpaa to wa ni agbegbe Igando, ni ijọba ibilẹ Alimosho ni ipinlẹ Eko fi ti awọn mọle.

Koda, o ni atimọle naa ko yọ ọmọ oun mẹrin silẹ, to fi ọmọ oṣu mọkanla.

Bi iṣẹlẹ naa ṣe waye re e...

Abilekọ Happiness Liberty ni Ọjọ Aiku, Ọjọ Kọkanla, Oṣu Kẹsan an, ọdun 2022 ni iṣẹlẹ naa waye.

O ni lẹyin naa ni ọkọ oun jade lati beere lọwọ ọlọkada naa pe ki lo de to fi kọlu awọn.

Lẹyin naa ni wọn to mọ pe ọlọpaa ni, to n ṣiṣẹ pẹlu agọ ọlọpaa to wa ni adugbo Igando.