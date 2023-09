Wàhálà bẹ́ sílẹ̀ níbi ìfẹ̀hónúhàn l'Abeokuta lórí ikú tó pa Mohbad

19 Owewe 2023

Boye Best ni gbogbo awọn to lọwọ ninu iku oloogbe naa ni wọn gbọdọ foju winna ofin orileede Naijiria, nitori pe ọkan pataki lara awọn ti yoo gbe ogo orileede yii soke ni wọn da ẹmi rẹ legbodo lojiji.

Wahala bẹ silẹ nibi ifẹhonuhan naa

BBC YORUBA gbọ pe ki oloju too ṣe ẹ, igbaju ati igbamu ti bẹrẹ sii tẹlẹ ara wọn, to si di ariwo nla.

Wọn ni pẹlu ibinu ni Boye Best fi kuro nibi iwọde ifẹhonuhan ọhun, to si l'awọn ọdọ ko farabalẹ lati jẹ ki ipinnu ati erongba wọn wa si imuṣẹ.

Wọn ni Boye Best ko duro lati wọ mọto rẹ to gbe lọ sibẹ, nigba to fibinu kuro. Lara awọn ti wọn jọ lọ la gbọ pe wọn gbe mọto tẹle lẹyin lati pade rẹ Quarry Road, nibi to fi ẹsẹ rin gba