Ọ̀pọ̀ èèyàn dáná sun ọkùnrin kan tó bú Ànọ́bì nílùú Abuja

ìṣẹ́jú 10 sẹ́yìn

Wọn ni ọkùnrin naa to jẹ ọdẹ ni adugbo, ni ede aiyede pẹlu Alfa kan ni agbegbe Tipper Garage, n'ilu Abuja.

Ede aiyede naa pada di eyi to kọja agbara, titi àwọn eeyan kan to to igba fi lu u pa, ti wọn tun dana sun un.