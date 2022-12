Pope Benedict XVI jáde láyé lẹ́ni ọdun 95

ìṣẹ́jú 30 sẹ́yìn

Ọgba awọn alufa Mater Ecclesiae to wa ni olu ile ijọ naa si lo gbe titi to fi ku.

Poopu Benedict jẹ ẹni ọdun marundinlọgọrin nigba to de ipo lọdun 2005, to si jẹ Poopu to si wa lara awọn poopu to darugbo julọ to de ipo naa.